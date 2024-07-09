Безнаказанность Путина – надругательство над системой международной безопасности

Вчера Россия убила «высокоточными» ракетами более 30 гражданских только в Киеве, Днепре и Кривом Роге. Убиты люди в Покровске. Полторы сотни раненых.

С российской ракетой по «Охматдету» уже полная ясность. Это не обломки, не следствие работы ПВО от слова совсем. Россия поразила тот объект, в который целилась. Они могли считать его хоть базой марсиан. Но по факту: они целились в самую известную детскую больницу и в неё попали.

Минимальное отклонение ракеты от возможной негражданской цели, которая точно известна россиянам (например, Генштаба ЗСУ) – почти километр. Равно как и от других подобных целей. Т.е., это не ошибка, это умышленное военное преступление. Именно так его уже предлагают трактовать в Европе и США.

Сначала россияне пытались было вяло оправдываться, потом всё валить на украинское ПВО, а затем просто решили перебить сигнал. Заявили, что Украина якобы применяет химическое оружие и что США с Германией готовятся обвинить в применении химоружия Москву. Эту тему будут толкать в ООН.

Ввиду чего родилась гипотеза, зачем они стреляли по детской больнице. Целевая аудитория – не участники саммита НАТО. Вернее – они вторичны.

Путин общался с Си буквально на днях в Астане.

Сегодня в Москве – премьер Индии, который в Астану не ездил. Тоже затрагивают тему войны. Удар по детской больнице – это плохой фон, только если он не создан специально.

Путин бьёт ракетой по детям в тот момент, когда Россия председательствует в СБ ООН. Более красноречивого надругательства над системой международной безопасности да ещё и накануне саммита НАТО придумать сложно.

В этом и состоит основной путинский посыл Си и Моди: «глядите, что я творю, и мне за это ничего не будет. Я сломаю существующую систему, будет установлен новый мировой порядок, давайте о нём говорить».

С каждым днём становится всё более очевидно, что в рамках действующего мирового порядка («основанного на правилах») справедливо наказать взбесившегося людоеда невозможно.

Нет воли или нет желания.

Безнаказанность Путина – это прямая дорога к потрясениям, на фоне которых боязнь мифической «эскалации» в случае оказания адекватной помощи Украине выглядит просто смешной.

В этой связи очень простой сигнал западным партнёрам: он же ваш мир ломает. Тот мир, где вы достигли высот и благополучия. Цена спасения этого мира – совсем немного железяк, которых у вас в избытке. Если вы сами считаете, что этот мир не стоит жменьки железяк – тогда для вас плохие новости. Вы просто не успеете их применить для самозащиты. С вами сыграют по правилам, к которым вы не готовы.

Джерело: https://t.me/kopytkoav/507

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