Застосовуючи отруйні гази на фронті росія вчергове чхає на Женевський протокол

Центр стратегічних комунікацій пояснює

Після початку повномасштабного вторгнення росія щонайменше 626 разів застосувала проти українців хімічну зброю.

▶️ росіяни часто застосовують гранати зі сльозогінним газом, однак також фіксувалося застосування люїзиту – токсичної речовини, яка містить трихлористий миш’як.

▶️ У грудні 2023 року отримано докази застосування росіянами гранат РГ-Во, які містять хлорацетофенон, здатний вбити людину протягом 5 хвилин.

▶️ Використання хімічних боєприпасів є грубим порушенням міжнародного права та зобов’язань, взятих на себе москвою. Зокрема, Женевського протоколу про застосування на війні задушливих, отруйних або інших подібних газів, а також Конвенції про хімічну зброю 1993 року.

▶️ Застосування росією хімічної зброї на війні відбувається на тлі гучних але безпідставних звинувачень на адресу України у функціонуванні біолабораторій, розробці хімічної та ядерної зброї тощо.

▶️ Україна закликає міжнародну спільноту відреагувати на застосування росією зброї масового ураження, як на небезпечний прецедент, який підриває основи глобальної безпеки.

Джерело: https://t.me/spravdi/36203

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