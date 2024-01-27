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Застосовуючи отруйні гази на фронті росія вчергове чхає на Женевський протокол

Застосовуючи отруйні гази на фронті росія вчергове чхає на Женевський протокол

Центр стратегічних комунікацій пояснює

Після початку повномасштабного вторгнення росія щонайменше 626 разів застосувала проти українців хімічну зброю.

▶️ росіяни часто застосовують гранати зі сльозогінним газом, однак також фіксувалося застосування люїзиту – токсичної речовини, яка містить трихлористий миш’як.

▶️ У грудні 2023 року отримано докази застосування росіянами гранат РГ-Во, які містять хлорацетофенон, здатний вбити людину протягом 5 хвилин.

▶️ Використання хімічних боєприпасів є грубим порушенням міжнародного права та зобов’язань, взятих на себе москвою. Зокрема, Женевського протоколу про застосування на війні задушливих, отруйних або інших подібних газів, а також Конвенції про хімічну зброю 1993 року.

▶️ Застосування росією хімічної зброї на війні відбувається на тлі гучних але безпідставних звинувачень на адресу України у функціонуванні біолабораторій, розробці хімічної та ядерної зброї тощо.

▶️ Україна закликає міжнародну спільноту відреагувати на застосування росією зброї масового ураження, як на небезпечний прецедент, який підриває основи глобальної безпеки.

Джерело: https://t.me/spravdi/36203

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