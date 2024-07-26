Затримано угруповання, яке на замовлення ФСБ організовувало підпали у країнах Євросоюзу

Для здійснення підпалів винаймало українців, - Нацполіція

Центри гуманітарної підтримки українців, торгові центри у Польщі та країнах Балтії – російські спецслужби замовляли їхні підпали, щоб дискредитувати Україну на світовій арені та зменшити надання допомоги.

Замовники дуже ретельно перевіряли, щоб подія набувала розголосу в медіа. За держзраду затриманим світить довічне ув'язнення.

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/57347

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