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Затримано угруповання, яке на замовлення ФСБ організовувало підпали у країнах Євросоюзу
Для здійснення підпалів винаймало українців, - Нацполіція
Центри гуманітарної підтримки українців, торгові центри у Польщі та країнах Балтії – російські спецслужби замовляли їхні підпали, щоб дискредитувати Україну на світовій арені та зменшити надання допомоги.
Замовники дуже ретельно перевіряли, щоб подія набувала розголосу в медіа. За держзраду затриманим світить довічне ув'язнення.
Джерело: https://t.me/Tsaplienko/57347