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Завдяки СБУ майно братів Медведчука та Козака передано в управління держави

Завдяки СБУ майно братів Медведчука та Козака передано в управління держави

За матеріалами Служби безпеки і Державного бюро розслідувань суд наклав арешт на корпоративні права та майнові комплекси, що належали рідним братам екснардепів-зрадників Віктора Медведчука і Тараса Козака.

Це майно вже передано до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Мова йде про активи вартістю понад 200 мільйонів гривень. Зокрема, це завод з виробництва цегли на Львівщині, яким Сергій Медведчук та Богдан Козак управляли як бенефіціарні власники.

Крім того, в управління держави перейде рухоме і нерухоме майно підприємства - земельні ділянки площею понад 10 га, нежитлові приміщення площею близько 31 тис. квадратних метрів, 4 позашляховики та кілька одиниць спецтехніки.

Як встановило слідство, протягом 2017-2023 років за вказівками Сергія Медведчука і Богдана Козака топменеджмент заводу проводив фінансові махінації та умисно виводив в тінь мільйони гривень.

У такий спосіб підприємство ухилялося від сплати податків, а фігуранти привласнювали кошти, які мали скеровуватись до держбюджету України.

Завдяки втручанню СБУ, цю схему було викрито та зупинено.

Тепер дані активи працюватимуть на український бюджет, а частина коштів буде спрямована на потреби української армії.

Заходи з викриття і блокування підривної діяльності проводили оперативники Управління СБУ у Львівській області спільно слідчими ДБР за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/12284

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