Завершили розслідування розстрілу "Небесної сотні"

До суду направили обвинувальний акт щодо колишнього керівництва держави, повідомляють Державне бюро розслідувань (ДБР) та Офіс генерального прокурора.

У вчиненні злочинів обвинувачуються колишні:

● президент України Віктор Янукович,

● міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко, його заступник Віктор Ратушняк, начальник головного управління МВС, командувач внутрішніх військ Станіслав Шуляк, його заступник, начальник міліції громадської безпеки Петро Федчук, в.о. начальника головного управління МВС у Києві Валерій Мазан, командир підрозділу міліції особливого призначення "Беркут" Сергій Кусюк,

● голова Служби безпеки України (СБУ) Олександр Якименко, його перший заступник, керівник Антитерористичного центру Володимир Тоцький,

● міністр оборони Павло Лебедєв.

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/16884

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