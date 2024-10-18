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Знищення пам'яток України – міжнародно визнаний злочин рф

Знищення памяток України – міжнародно визнаний злочин рф

Центр стратегічних комунікацій пояснює

Конгрес місцевих і регіональних влад Ради Європи ухвалив Декларацію «Знищення культурної спадщини в Україні».

▶️ Декларація відзначає, що внаслідок цілеспрямованих дій росії були знищені або пошкоджені 1169 об’єктів культурної спадщини України, зокрема історичні центри Львова та Одеси.

▶️ Атаки держави-агресора на культурну спадщину України можуть розглядатися як спроба знищення української ідентичності, а отже – геноцидна політика.

▶️ Знищення культурної спадщини України державою-агресором супроводжується спробами насильницької зміни ідентичності мешканців окупованих територій.

▶️ Примусове насадження ідеології «русского мира» є частиною імперської політики москви стосовно України та українців.

▶️ росія має понести відповідальність за вчинені злочини, а також виплатити репарації за завдані збитки.

Джерело: https://t.me/spravdi/42180

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