«Зоряний десант» в особі рогозіна вчить студентів мови ворожнечі

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

Колишній головний «роскосмонавт» рогозін прямо з трибуни московського державного інституту міжнародних відносин прочитав лекцію, як треба дискредитувати керівництво країни, з якою ворогує росія.

У своїй промові рогозін сказав буквально наступне: «перемога у війні досягається в тому числі й тим, щоб дискредитувати військове і політичне керівництво країни-противника.

Представити його в очах власного населення як негідників, які випадково стали при владі. Це люди, які женуть свій народ на бійню і вірну загибель».

Як бачимо, у промові рогозіна немає слова «Україна».

Джерело: https://t.me/spravdi/37928

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