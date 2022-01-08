На ХТЗ на ходу загорелся трамвай с пассажирами
В Индустриальном районе Харькова сегодня ночью во время движения загорелся трамвай.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
8 января в 01:46 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на трамвайном пути напротив дома 297-б по пр-ту Московскому. Там в трамвае маршрута №23 во время движения загорелась водительская кабина и частично салон.
Водитель трамвая остановился и вызвал спасателей.
При этом пассажиры самостоятельно покинули вагон.
К моменту прибытия спасателей площадь пожара составляла около 15 кв.м.
Бойцы ГСЧС локализовали пожар в 01:59 и ликвидировали его в 03:02.
Пострадавших нет.
Причина возникновения пожара, по данным ГСЧС, – короткое замыкание электропечи кабины водителя.