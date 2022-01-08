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На ХТЗ на ходу загорелся трамвай с пассажирами

На ХТЗ на ходу загорелся трамвай с пассажирами

В Индустриальном районе Харькова сегодня ночью во время движения загорелся трамвай.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

8 января в 01:46 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на трамвайном пути напротив дома 297-б по пр-ту Московскому. Там в трамвае маршрута №23 во время движения загорелась водительская кабина и частично салон.

Водитель трамвая остановился и вызвал спасателей.

При этом пассажиры самостоятельно покинули вагон.

К моменту прибытия спасателей площадь пожара составляла около 15 кв.м.

Бойцы ГСЧС локализовали пожар в 01:59 и ликвидировали его в 03:02.

Пострадавших нет.

Причина возникновения пожара, по данным ГСЧС, – короткое замыкание электропечи кабины водителя.


Агентство Телевидения Новости

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