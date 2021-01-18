Бюджетные продукты, способствующие долголетию и самоочищению организма

По мнению американских экспертов, активному долголетию способствуют растительные продукты. Исследование провели эксперты Кливлендской клиники.

Почетное место в рейтинге заняли крестоцветные овощи, которые способны выводить вредные вещества из организма. Это цветная капуста, кресс-салат, бок-чой, брокколи, брюссельская капуста, кольраби, а также белокочанная и краснокочанная капуста, савойская и китайская капуста и аналогичные зеленые листовые овощи.

Если включить их в свой постоянный рацион, то запустится естественный процесс самоочищения организма. Например, брокколи «перестраивает» обмен веществ и предотвращает ожирение. Брокколи содержит также селен, сульфорафан и большое количество калия. Благодаря этому, брокколи необычайно полезна в профилактике рака, а также может способствовать стабилизации давления. Врач и телеведущий Александр Мясников советует есть этот овощ в сыром виде.

В список полезных растительных продуктов вошли также мангольд (подвид свеклы), брюква, репа и васаби.

Источник: Новости Ю

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