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Чувство насыщения возникает в кишечнике, а не в мозге – ученые

Чувство насыщения возникает в кишечнике, а не в мозге – ученые

Считается, что по мере наполнения желудка организм начинает посылать нам сигналы о насыщении. Американские ученые выяснили, что не меньшую, а даже большую роль в появлении чувства сытости играет кишечник, а конкретно — степень его растяжения.

Результаты исследования опубликованы в журнале Cell.

Исследование проводилось в Калифорнийском университете в Сан-Франциско под руководством Захари Найта (Zachary A. Knight), ученого-невролога, доцента кафедры физиологии университета и сотрудника Медицинского института Говарда Хьюза.

Организм здорового человека обладает внутренними механизмами, позволяющими ему в течение долгих лет сохранять вес тела в чрезвычайно узком диапазоне. В основе этого механизма лежит принцип соблюдения баланса между количеством потребляемых с пищей калорий и количеством потраченной энергии.

Обширная сеть чувствительных к гормонам нервных окончаний, выстилающих желудок и кишечник, мониторит поступающее содержимое, подсчитывает количество питательных веществ и посылает в мозг обратные сигналы, которые понижают аппетит. Однако до сих не удавалось выяснить, какие именно нейроны передают эти сигналы в мозг.

“Учитывая то, какое место в нашей жизни занимает питание, удивительно, что мы до сих пор не понимаем, как наш организм узнает, когда надо перестать есть”, — приводятся в пресс-релизе Калифорнийского университета в Сан-Франциско слова доктора Найта.

Проблема заключается в том, что тысячи нервных окончаний самых разных типов, участвующих в сборе сенсорной информации из желудка и кишечника, передают сообщения в мозг через один и тот же гигантский пучок, который называется блуждающим нервом. Ученые давно научились, воздействуя на него блокировать или стимулировать аппетит у животных, но выяснить, какие именно нервные окончания ответственны за это, не удавалось.

Источник: golos.ua/

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Темы: питание

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