Здоровье
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:56
Просмотров: 216

Диетологи назвали самый полезный суп

Диетологи назвали самый полезный суп

Чечевичный суп признан самым полезным. На втором месте — овощной суп на мясном бульоне. По мнению специалистов, чечевичный суп нужно включать в свой рацион чаще, поскольку он богат растительными белками. В него можно добавить немного мяса, которое является источником животного белка. Чечевичный суп полезен для здоровья и укрепления иммунитета. В нем также содержится очень много клетчатки.

Овощной суп на мясном бульоне, по мнению нутрициологов, не менее полезен. Для его приготовления можно использовать как свежие, так и замороженные овощи, такие как сельдерей, кабачок, стручковую фасоль и другие овощи. А вместо мяса можно использовать рыбу, причем не только свежую, но и консервированную в собственном соку.
Источник:  Новости Ю

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: питание

Читайте ещё:

Медики выявили неизвестные ранее свойства яблок
Сегодня 17:30    207
5 советов, чтобы сбалансировать питание и стабилизировать сахар в крови
04.03.2021 13:06    328
8 гастротрендов, которые будут влиять на наше питание в 2021 году
04.03.2021 08:45    249
Пассажиры поезда Киев-Харьков признаны самыми голодными
04.03.2021 08:35    708
Диетолог рассказала, сколько раз в день нужно питаться
03.03.2021 09:15    379
Диетолог назвала продукты, которые помогут отбелить зубы
03.03.2021 09:00    271
Nestle запускає в Україні лінійку продуктів з рослинного м’яса
01.03.2021 09:59    325
Цитрусовые помогут улучшить состояние мозга
01.03.2021 09:28    251
В селе Сковородиновка планируют провести гастрофестиваль
28.02.2021 08:28    232
Напиток, который выведет все лишнее из организма
26.02.2021 17:27    501
Загрузка...
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 