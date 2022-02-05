Доступні в Україні вакцини від COVID-19 пройшли всі 3 етапи клінічних випробувань

Усі доступні в Україні вакцини проти COVID-19 – CoronaVac від Sinovac, Comirnaty від Pfіzer-BioNTech, Moderna та AstraZeneca – завершили всі 3 етапи клінічних випробувань і показали свою ефективність та безпечність.

Ознайомитися з висновками та протоколами клінічних випробувань кожної з цих чотирьох вакцин можна на сайті Всесвітньої організації охорони здоров’я за посиланням – https://bit.ly/WHO_C19_vaccines

Нагадаємо, що клінічні дослідження вакцин зазвичай проводять в три фази:

— Фаза I – введення вакцини невеликому числу добровольців, щоб оцінити її безпечність.

— Фаза II – введення вакцини сотням добровольців для подальшої оцінки її безпечності та здатності генерувати імунну реакцію.

— Фаза III – введення вакцини тисячам добровольців, яких порівнюють із такою ж групою людей, які не отримали вакцину, щоб визначити ефективність препарату і вивчити безпеку для більшої групи людей.

Раніше цей процес був послідовним, тому й потребував багато років. Зараз, з урахуванням гострої потреби у вакцинах проти COVID-19, методи розроблення вакцин змінюються: деякі етапи наукових досліджень і розроблення здійснюють паралельно, але водночас дотримуються строгих клінічних стандартів і вимог безпеки. Дослідження при цьому не стають менш ретельними.

Антиковідні вакцини вдалося розробити менше ніж за рік завдяки роботі числених вчених з усього світу, неймовірній грошовій підтримці та великій кількості добровольців, які згодилися взяти участь в клінічних дослідженнях.

Пандемія COVID-19 показала, що об’єднавши зусилля, людство може зробити те, що раніше здавалося неможливим, - швидко створити ефективні та якісні вакцини, які кожного дня рятують тисячі життів! Зробіть свій внесок у боротьбу з COVID-19 - вакцинуйтеся!

Источник: moz.gov.ua

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