Як знизити ризик зараження дітей COVID-19
З початку 2022 року кількість дітей, госпіталізованих із COVID-19 або підозрою на нього, зросла майже в чотири рази.
Так станом на 3 лютого включно на стаціонарному лікуванні знаходиться 2 084 дітей з діагнозом COVID-19 та 450 дітей із підозрою на нього. Тоді як на 2 січня ці цифри становили 363 захворілих дітей та 322 дітей із підозрою.
Як батьки можуть попередити зараження дітей коронавірусом:
— навчити дітей регулярно мити руки з милом щонайменше 20 секунд;
— навчити дітей кашляти й чхати в серветку або згин ліктя;
— навчити дітей не підходити до хворих ближче, ніж на півтора-два метри;
— хворі діти мають залишатися вдома, не відвідувати дошкільні установи й школи;
— дітям і батькам слід утримуватися від відвідування місць скупчення людей;
— вакцинувати від COVID-19 дітей від 12 років;
— вакцинуватися самим.
Нагадаємо, що в Україні дітей від 12 років щеплять від COVID-19 вакциною Comirnaty від Pfizer-BioNTech.
За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань США на середину жовтня 2021-го, вона на 93% ефективна проти госпіталізації підлітків віком 12-18 років.
Для того щоб вакцинувати дитину 12-17 років від коронавірусної хвороби, батькам достатньо просто записати її до будь-якого пункту чи центру щеплення. Адреси та контакти центрів та пунктів можна знайти на vaccination.covid19.gov.ua/list або за тел. 0 800 60 20 19.
Дітям 12-13 років для щеплення необхідна згода одного з батьків або опікуна. Для дітей від 14 років згода батьків не потрібна, достатньо їхнього власного бажання вакцинуватися.
Источник: moz.gov.ua