Какой хлеб может снизить риск возникновения диабета и даже предотвратить рак

Помимо пшеничной или ржаной муки, из которой традиционно выпекают хлеб, продукт часто обогащают дополнительными компонентами и полезными веществами. Какому хлебу следует отдавать предпочтение при тех или иных проблемах здоровья рассказали специалисты.

Как выяснилось, амарантовая, гречневая и кукурузная мука не содержат глютена; в кукурузной к тому же много клетчатки, которая способствует снижению холестерина и жировых отложений. Гречневая мука богата цинком, магнием, железом, витаминами группы В и Е, антиоксидантами и растительным белком. У нее также низкий гликемический индекс, что делает хлеб из гречневой муки незаменимым при сахарном диабете.

Амарантовая мука содержит аминокислоты и лизин, нужный для усвоения кальция, а также железо, жирные кислоты, витамины группы А, В и аминокислоты. В кукурузной муке также есть белок, витамины группы В, А, Е и микроэлементы: магний, кальций, железо, фосфор, кремний.

В хлебе из цельнозерновой муки больше растительного белка, витаминов группы В и РР, а также пищевых волокон.

Можно заметить, что в хлеб все чаще стали добавлять различные семена. Это тоже добавляет продукты полезных свойств. К примеру, в семенах подсолнечника большое содержание витамина В6, который еще называют “витамином энергии”.

«Такой хлеб становится оптимальным источником сложных углеводов, которые медленно усваиваются и надолго дают ощущение сытости и энергию. Кроме того, в семенах подсолнечника много витамина Е, который защищает организм от окислительного стресса», — поясняют диетологи.

В семенах льна есть полезная для сердца альфа-линолевая кислота омега-3 и довольно много клетчатки; они полезны женщинам с низким уровнем эстрогенов — например, во время менопаузы. Семена чиа способствуют пищеварению и снижают риск развития диабета.

Для профилактики диабета полезны также тыквенные семечки, которые заодно предупреждают развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Еще одна популярная добавка в хлеб — семена кунжута, в них содержится сезамин, который может применяться в профилактике и лечении рака.

Источник: Новости Ю

Новости портала «Весь Харьков»