Максим Степанов: В Україні виписано понад 18 млн електронних рецептів, в подальшому їх кількість буде лише зростати

З квітня 2019 року за урядовою програмою «Доступні ліки» було виписано понад 18 млн рецептів, а щотижнево е-рецепт отримує 8000 нових пацієнтів. При цьому МОЗ продовжує вдосконалювати систему і додає до неї нові лікарські засоби.

Про це Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив на щоденному брифінгу 21 липня.

«З квітня 2019 року кількість рецептів, яка була виписана складає близько 18 млн. Щотижнево це 8 тис. нових пацієнтів. В той же час я вважаю, що для розширення цієї системи є великі можливості. Зокрема щодо додання нових лікарських засобів і ми вже рухаємося таким шляхом», - наголосив Максим Степанов.

Також, як додав очільник відомства, зараз іде робота над тим, щоб покращити технічний аспект роботи е-рецептів.

Источник: moz.gov.ua

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