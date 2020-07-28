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Медики назвали коды пищевых добавок, вызывающих онкологию

Медики назвали коды пищевых добавок, вызывающих онкологию

Опасными для здоровья являются и эмульгаторы.

Ни для кого не секрет, что многие продукты питания содержат целый набор пищевых добавок. Эксперты назвали коды тех соединений, которые ведут к развитию онкологии. 

Определенную угрозу здоровью несут красители, код которых начинается на цифру «1». 
Самым опасным признан Е104 (канцероген). Это желтый хинолиновый краситель, запрещенный на территории США. Добавка приводит к аллергии, снижению внимания и активности у детей. 

Далее эксперты назвали добавки Е: 155, 142, 129, 127, 123, 124а, 122, 110 и 102. 

Среди консервантов опасными назвали начинающиеся на цифру «2». Крайне вредными из них называют борную кислоту с тетраборатом натрия (Е285) и борную кислоту (Е284). 

Добавки, начинающиеся с цифры «3», несут противоокислительное действие. Особо опасным признан Е385. Вещество связывает магний и кальций, не позволяя им усваиваться. 

Опасными для здоровья являются и эмульгаторы. Они поддерживают структуру продукта, а самым опасным из них признан Е512, который может вызвать тошноту и рвоту. 

Источник: lenta.ua/

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Темы: питание

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