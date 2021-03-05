Медики выявили неизвестные ранее свойства яблок

Яблоки всегда считались полезным и доступным продуктом, который должен быть в рационе питания каждого, кто заботится о своем здоровье. Дело в том, что фрукт позитивно влияет на организм в целом. Также яблоки помогают в развитии памяти. Этот факт удалось установить совместными усилиями ученым из Австралии и Германии.

Как оказалось, в плодах содержатся редкие вещества, которые способствуют формированию новых нейронов, о чем ранее не было известно. Причем, полезной особенностью обладает яблоко целиком. В ходе эксперимента ученые также выяснили, что употребление сока из яблок позитивно отражается на состоянии пациентов с деменцией. Однако пользой обладает исключительно натуральный продукт.

Поэтому тем, кто хочет осуществить действенную профилактику болезни Альцгеймера стоит в обязательном порядке есть яблоки каждый день.

Источник: Новости Ю

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