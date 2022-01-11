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Названы 5 «суперпродуктов» для укрепления иммунной системы

Названы 5 «суперпродуктов» для укрепления иммунной системы

Употребление этих «суперпродуктов» способствует укреплению иммунной системы, стимулирует организм к выздоровлению в случае недомогания, инфекции.

Цитрусовые. Апельсины, грейпфруты, клементины и мандарины – все это вкусные натуральные продукты, эффективно поддерживающие активность иммунной системы. Цитрусовые содержат большое количество витамина С, увеличивающего количество белых кровяных телец, помогающих организму бороться с инфекциями и болезнями.
Брокколи. Этот зеленый овощ называют суперпродуктом за насыщенность витаминами A, C, E, а также клетчаткой, антиоксидантами. Брокколи важно не переваривать, готовить целесообразно на пару или даже есть сырым, предварительно тщательно вымыв.
Чеснок. Содержит много соединений серы, включая такой активный ингредиент как аллицин. Употребление пряного овоща может снизить риск простуды, а при заболевании ею облегчить симптомы. Многие инфекции притупляют чувство вкуса, обоняния – использование сильных ароматов в виде чеснока, специй может содействовать диагностике, улучшает ощущения заболевшего человека при приеме пищи, помогает справляться с проблемами исчезновения аппетита.
Имбирь. Гингерол, активное соединение имбиря, обеспечивает его противовоспалительные свойства. Имбирный чай является отличным средством, успокаивающим боль в горле. Кроме того, имбирь является натуральным «лекарством» от тошноты, укачивания.
Курятина. Чашку куриного супа обычно предлагают тем, кто плохо себя чувствует, – и не зря. Куриное мясо – это «суперпродукт» как источник витамина B6, жизненно важного для создания новых красных кровяных телец. Также курятина является противовоспалительным источником белка, который помогает организму быстрее поправиться.

 

Источник: healthinfo.ua

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Темы: питание

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