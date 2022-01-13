Названы продукты, без которых организм быстро стареет

Диетолог Анна Коновалова рассказала о продуктах, отказ от которых в зимний период неблагоприятно скажется на состоянии организма.

По ее словам, для сохранения качества кожи важен сбалансированный рацион. При этом нельзя выделить несколько продуктов, которые сами справятся с этой задачей.

"Учитывая изменения в питании, связанные с зимним периодом, нужно обратить внимание, конечно, на рыбу. Это источник полноценного белка, полиненасыщенных жирных кислот и микроэлементов. Рекомендуется употреблять не менее двух-трех порций по 110-140 граммов в неделю. Идеально, если одна из этих порций будет жирной рыбой", – сказала собеседник агентства.

Также специалист напомнила о пользе овощей и фруктов. Они - источник витаминов, микроэлементов, клетчатки. "Старайтесь ежедневно употреблять не менее пяти-шести порций. Добавляйте в рацион и орехи, семена, которые богаты полиненасыщенными жирными кислотами и микроэлементами. Это высококалорийные продукты, поэтому достаточно съедать не более 20-30 граммов в день", – поделилась диетолог.

Источник: toneto.net/

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