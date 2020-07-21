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Перечислены продукты для увеличения продолжительности жизни человека

Перечислены продукты для увеличения продолжительности жизни человека

Ученые выяснили, какие продукты питания увеличивают продолжительность жизни человека. В рамках масштабного эксперимента специалисты долгое время наблюдали за пищевыми привычками добровольцев.

Активную роль в рационе играют растительные продукты, считают специалисты. Они уверены, что чем больше человек их употребляет, тем крепче становится его здоровье. Наиболее важными являются растительные белки. Ученые предположили, что именно они в большинстве своем влияют на продолжительность жизни. Вместе с перечисленной пищей в организм поступают также незаменимые аминокислоты, полезные жиры и витамины. По их количеству растительный белок превосходит животный.

Авторы исследования считают, что данные рекомендации особенно актуальны для пожилых людей. Однако для такого типа питания есть и противопоказания, поэтому лучше всего предварительно проконсультироваться с лечащим врачом.
Источник:  Новости Ю

 

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Темы: питание

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