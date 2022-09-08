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Першу у світі інгаляційну вакцину проти COVID-19 схвалили у Китаї

Першу у світі інгаляційну вакцину проти COVID-19 схвалили у Китаї

Китай став першою країною в світі, що схвалила інгаляційну вакцину проти Covid-19.

Препарат Convidecia Air розробила компанія CanSino. Він має такі ж інгредієнти, що й вакцина для ін'єкцій: з використанням нешкідливого аденовірусу як носія генетичного коду, що вчить організм, як боротися з коронавірусом.

Китайський регулятор схвалив інгаляційну вакцину для екстреного використання як бустерну дозу.

За даними розробника, щоб застосувати Convidecia Air, достатньо вдихнути її через рот. Вакцина викликає комплексний імунний захист у відповідь на SARS-CoV-2 вже після одного вдиху, стверджують у CanSino.

Інші дослідники, зокрема з Британії й США, також вивчають вакцини у вигляді назального спрею.

Вчені кажуть, що вони можуть створити додатковий імунний захист у слизовій оболонці носа та у верхніх дихальних шляхах, через які Covid зазвичай потрапляє в організм.

Дослідження свідчать, що така вакцина посилює ефект попередніх щеплень.

Джерело: bbc.com

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