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Православна церква України підтримує вакцинацію

Православна церква України підтримує вакцинацію

Предстоятель Православної церкви України Епіфаній заявив, що Православна церква підтримуватиме заходи з імунізації дорослих від дифтерії та правця.

На спільній зустрічі керівників ЦГЗ МОЗ України та ПЦУ обговорили умови співпраці щодо запобігання поширенню захворюваності та продовження інформування населення про важливість вакцинації.

Підтримка церкви дуже важлива, адже в Україні вкрай низький рівень вакцинації від дифтерії та правця. Вакциновані менше 70% дітей, а рівень охоплення щепленнями серед дорослих - ще нижчий. Більше того, чимало дорослих не знають, що робити ревакцинацію (повторну вакцинацію) треба кожних 10 років.

Вакцинація - єдиний спосіб захиститися від інфекції. МОЗ України закликає перевірити наявність необхідних щеплень у дітей та дорослих і якомога швидше вакцинуватися. Це безоплатно як для дітей, так і для дорослих. Зверніться до сімейного лікаря, терапевта чи педіатра, з яким підписали декларацію.

Источник: moz.gov.ua

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