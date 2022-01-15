Ризик смертності від COVID-19 серед невакцинованого населення більший, ніж у повністю вакцинованого, в 10 разів – Віктор Ляшко

Невакциновані українці мають удесятеро вищий ризик смертності від COVID-19 та у 4,5 раза вищий ризик госпіталізації, ніж вакциновані. За словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, сьогодні вже не викликає сумніву той факт, що абсолютно у всіх куточках світу шанси на життя напряму пов’язані з вакцинальним статусом.

"У 2022 світ продовжує вчитись жити з COVID-19. Напевно, нові мутації вірусу SARS-CoV-2 потребуватимуть більш дієвих засобів стримування та запобігання зростанню захворюваності, зокрема й ще більшого охоплення населення вакцинацією у 2022 році", – зазначив очільник МОЗ.

Так, згідно з інформацією з відкритих джерел:

— у Швейцарії COVID-19 призводить до смерті невакцинованих майже у 22 рази частіше, ніж тих, хто пройшов повний курс вакцинації;

— у США – від 5 до 7 разів, залежно від вакцини;

— у Франції – у 8 разів, зі збільшенням ризику смертельного перебігу хвороби в осіб старшого віку.

"Щодо даних в Україні, то ризик смертності серед невакцинованого населення більший, ніж у повністю вакцинованого, в 10 разів. За четвертий квартал 2021 року майже 95% осіб, що померли, були невакциновані", – зауважив міністр.

При цьому, відповідно до даних Електронної системи охорони здоров’я, станом на кінець грудня 2021 року, частка вакцинованих пацієнтів серед госпіталізованих становила 11,7%. Таким чином 88,3% осіб, що були госпіталізовані, не проходили курс щеплення.

Наразі найвищі показники смертності спостерігаються у віковій групі 60+ років. Вакцинацію від COVID-19 першою дозою у даній віковій групі отримали 38,9% людей старше 60 років. Утім, коронавірус найбільш небезпечний саме для них через супутні захворювання.

“Вакцинація базовим курсом щеплень та бустерною дозою – найкращий захист, який може врятувати життя вам та вашим близьким. Не зволікайте!, - нагадав міністр.

Источник6 moz.gov.ua

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