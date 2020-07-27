Степанов повідомив про зміни в протоколі лікування COVID-19

В українському національному протоколі лікування коронавірусної хвороби COVID-19 з’явився новий препарат, повідомив на брифінгу 26 липня міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його словами, зміни в протоколі відбулися за результатами засідання робочої групи фахівців минулого тижня.

«Було додано препарат дексаметазон. Я хотів би зауважити, що це гормональний препарат, дуже чітко розписана схема, яким чином він використовується, при яких станах. Він застосовується винятково при кисневозалежних станах, тобто коли людині дають кисень у зв’язку з розвитком дихальної недостатності. Тільки за таких умов, в умовах госпіталізації, під наглядом лікаря його можна використовувати», – сказав Степанов.

При цьому Міністерство охорони здоров’я вже повідомляло про внесення дексаметазону до протоколу лікування COVID-19 в червні.

Міністр наголосив на тому, що препарат не можна застосовувати амбулаторно, без припису та нагляду лікаря.

Також, за його словами, робоча група внесла зміни в протокол щодо застосування препаратів ремдесивір та гідроксихлорохіну.

«Це (гідроксихлорохін – ред.) лікарський засіб «Плаквеніл», він більш відомий, в яких станах зараз буде використовуватися – винятково при перебігу хвороби середньої тяжкості. Звісно, винятково в умовах стаціонару, тому що вони всі мають побічні ефекти і саме в такий спосіб його треба використовувати», – сказав Степанов.

Також з протоколу повністю виключили препарати лопінавір та ретинавір, додав він.

Источник: radiosvoboda.org

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