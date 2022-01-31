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Важливо! Чим відрізняється бустер та додаткова доза? - МОЗ

Важливо! Чим відрізняється бустер та додаткова доза? - МОЗ

Бустер – для людей, які отримали базовий курс щеплення 6-9 місяців тому і яким необхідно поновити захист від COVID-19. Додаткова доза – для людей, у яких ослаблений імунітет через важкі хвороби. Її роблять через 28 днів – 3 місяці після основного курсу щеплень.

Бустер подовжує дію COVID-сертифікату, а додаткова доза – ні. Ще більше відмінностей – в інфографіці.

Вакцинація рятує життя. Захистіть себе від важкого перебігу та смерті від COVID-19. Запишіться на вакцинацію!

Источник: facebook.com

Автор: Міністерство охорони здоров'я України

Новости портала «Весь Харьков»

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