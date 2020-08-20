Важно не что, а как: раскрыта тайна стройности француженок

Француженки по праву считаются одними из самых стройных женщин в мире, несмотря на то, что в их рацион входят жирные продукты, десерты и вино.

Выяснилось, что весь секрет не в том, что едят французские барышни, а как они это делают. Врач-диетолог Джейн Кларк прожила в Париже целый год и поняла, как французским барышням удается сохранять фигуру.

Наслаждаться едой

Парижанки стараются не перекусывать на бегу, а предпочитают полноценные трапезы. Даже если у них осталось всего 15 минут для завтрака, они смакуют один глоток кофе, откусывают небольшой кусочек круассана и заедают ложечкой йогурта.

Так они не просто получают эмоциональное удовлетворение от пищи — в их мозг успевает поступить сигнал о том, что они поели, и это устраняет желание переедать.

Размер порций не имеет значение

Джейн Кларк отмечает, что большинство проблем с лишним весом связаны с тем, что люди подходят к приему пищи необдуманно.

Когда человек ест одно и то же блюдо каждый день, он неосознанно поглощает еду и не получает от этого удовольствие. Так, тело не понимает, что и в каких количествах вы съели, поэтому чувство голода наступает быстрее.

Кларк советует: сделайте паузу, подумайте о продуктах, которые вам действительно нравятся и которые заставляют ваше тело чувствовать себя сытыми. Если наслаждаться каждой ложкой, насыщение будет более осмысленным и полным.

Откусывайте понемногу

Не торопитесь во время трапезы: уберите в сторону гаджеты, сосредоточьтесь на еде и своих ощущениях и, главное, откусывайте по чуть-чуть.

По словам Кларк, стоит чаще подносить вилку ко рту, чтобы увеличить чувство насыщения. Мозг фиксирует каждое движение человека, и чем меньше укусов вы сделали, тем скорее он заставит вас снова почувствовать голод.

Поэтому между съеденной во время вождения плиткой шоколада и смакованием каждого кусочка за обедом стоит выбрать, конечно, второе.

Нет «запретных» продуктов

Главная проблема тех, кто решил сесть на диету, — частые срывы на «запретные» сладости, колбасу и мучное.

Диетолог утверждает, что не стоит себя ограничивать в еде, потому что главное — это вкус.

Слюна и другие пищеварительные соки образуются, когда мы едим продукты, которые доставляют нам истинное удовольствие. Глупо есть то, что нам не нравится, потому что в этом случае «система распознавания отключится» и вы не почувствуете, что что-то съели, передает DailyMail.

Ранее секретом стройности поделилась стилист и телеведущая Эвелина Хромченко. Знаменитость смотрит на рацион и питание совершенно иначе и советует всем, кто желает похудеть, забыть о жирных и вредных продуктах.

Источник: radiokp.ru/

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