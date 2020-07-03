Віктор Ляшко прокоментував питання стосовно ситуації нових випадків захворювання на COVID-19 в країні

Головний державний санітарний лікар України в ефірі програми «Мокрик По Живому» на каналі hromadske.ua пояснив ситуацію стосовно динаміки виявлення нових випадків коронавірусної хвороби. Віктор Ляшко роз'яснив, що наразі фіксується зростання кількості випадків COVID-19, яке пов’язане з пом’якшенням карантинних заходів, з якими стабліьно справляється підготовлена завдяки карантину система охорони здоров’я.

«Ми бачимо кількість випадків, які фіксуються в період певного, розтягнутого періоду в часі. В цей період частина людей хворіє, частина потрапляє в реанімацію, а частина одужує. Система охорони здоров’я працює у звичному режимі. В деяких зарубіжних країнах лікарі були вимушені робити вибір, кому з хворих вони мають надати допомогу. В нас такої кризової ситуації не було», – пояснив Віктор Ляшко.

Заступник Міністра охорони здоров’я впевнений, для того щоб інфекція не поширювалась, треба дотримуватись карантинних обмежень.

«Обмежувальні карантинні заходи дають змогу стримувати розповсюдження інфекції. Влада ввела адаптивний карантин. Це означає пом’якшення карантинних заходів але ніяк не їх відміну. Тому, якщо існують певні закони, які направлені на збереження життів українців – їх потрібно дотримуватись», – резюмував Головний державний санітарний лікар України.

Источник: moz.gov.ua

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