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Вздутие живота, лишний вес: почему эксперты советуют не употреблять фрукты вечером

Вздутие живота, лишний вес: почему эксперты советуют не употреблять фрукты вечером

Употребление фруктов вечером бывает нежелательным, поскольку это может негативно влиять на пищеварение, способствовать появлению лишнего веса из-за высокого уровня фруктозы.

Изжога по ночам. При чувствительном желудке, склонности к изжоге специалисты считают нужным воздерживаться вечером от кислых фруктов. Их потребление усиливает выработку желудочной кислоты и повышает риск того, что ночью произойдет ее выброс из желудка в пищевод. По этой же причине не нужно ложиться сразу после употребления фруктов, вместо этого лучше походить пешком.

Вздутие. Съеденные вечером плоды потребуют переваривания, которое будет происходить ночью. В результате может нарушиться сон, живот начнет урчать, «булькать». Нередко при этом фрукты перестают нормально перевариваться, задерживаются в толстой кишке, что способствует вздутию.

Клетчатка фруктов, расщепляемая кишечными бактериями, создает газы в качестве побочных продуктов, но с проблемой метеоризма и вздутия помогает справиться физическая активность, движение. Отмечается, что их потребление в вечернее время может давать неприятное ощущение сытости, скопления газов, вызывает нарушения сна именно из-за малоподвижности людей.

Лишний вес. Еще одна причина, почему эксперты советуют не употреблять фрукты вечером. Большие дозы фруктозы, как и других простых углеводов, обладают свойством превращаться в жир, если не используются для выработки энергии. Налегая на сладкие фрукты, например, бананы, виноград, можно незаметно для себя прибавить в весе. Организм не сможет преобразовывать все поглощенные с ними углеводы, и начнет откладывать излишки в жировые отложения.

Повышение уровня сахара в крови. Специалисты поясняют, что фруктоза обеспечивает организм быстрой энергией, и днем это бывает полезно для поддержания рабочей производительности. Но вечером и особенно ночью организм не нуждается в столь существенной энергетической подпитке, в итоге уровень сахара в крови может подниматься сразу очень существенно.

Как лучше? Эксперты советуют употреблять фрукты в дневное время, а вечером отдавать предпочтение тушеным овощам. Вместе с плодами следует съедать жир (например, оливковое или льняное масло), это улучшает усвоение полезных веществ.

 

Источник: newsyou.info/

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Темы: питание

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