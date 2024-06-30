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Уряд розширив функціонал "Дії": тепер можна керувати медичними даними онлайн

Уряд розширив функціонал Дії: тепер можна керувати медичними даними онлайн

Кабінет Міністрів України прийняв рішення про розширення функціоналу мобільного додатку "Дія", що дозволить громадянам отримати доступ до своїх медичних даних та управляти ними.

Це стало результатом співпраці Міністерства охорони здоров'я та Національної служби здоров'я України.

Згідно з новою постановою, користувачі "Дії" зможуть виконувати низку важливих дій, пов'язаних з електронною системою охорони здоров'я (ЕСОЗ):

● Реєстрація або авторизація в ЕСОЗ як пацієнт

● Вибір сімейного лікаря та подання декларації

● Розірвання чинної декларації з лікарем

● Внесення змін до персональних даних в ЕСОЗ

Особливо варто відзначити можливість оновлення особистої інформації безпосередньо через додаток. Раніше для зміни номера телефону або інших даних в ЕСОЗ було необхідно особисто відвідувати лікаря або звертатися до НСЗУ. Тепер цей процес стане значно простішим і займатиме лише кілька кліків у "Дії".

На початковому етапі впровадження сервісу користувачам будуть доступні такі функції:

● Реєстрація як пацієнта у центральній базі даних ЕСОЗ

● Самостійне подання декларацій про вибір лікаря (сімейного лікаря, терапевта чи педіатра)

● Перегляд раніше поданих декларацій та можливість їх розірвання

● Зміна персональних даних у центральній базі даних ЕСОЗ

Уряд також повідомляє про плани подальшого розширення функціоналу цього сервісу в майбутньому.

Джерело: help.hvylya.net

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