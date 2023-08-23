Є два рішення ВАКС, які стосуються санкційного механізму

● Вищий антикорсуд стягнув в дохід держави 100% корпоративних прав ТОВ «АЕРОК», кінцевим власником яких є Група ЛСР російського оліграха Андрєя Молчанова.

Компанія «АЕРОК» володіє двома газобетонними заводами в Україні в Обухові та Березані Київської області. Ці активи були заарештовані ще в червні 2022 року.

Підставою для конфіскації заводів було те, що Група ЛСР сприяє веденню війни шляхом сплати податків до держбюджету рф у значних обсягах, а також бере участь в іпотечних програмах із забезпечення житлом учасників війни проти України.

● Окрім того, ВАКС задовольнив позов Мін’юсту України та стягнув у дохід держави майно, яке належить Міноборони Білорусі. Йдеться про складові системи електричного авіаційного пуску.

Джерело: https://t.me/fuckcorruption/2473

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