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І хтось після цього буде згадувати верховенство міжнародного права?

І хтось після цього буде згадувати верховенство міжнародного права?

Опубліковано заяву із підсумкової декларації БРІКС щодо війни в Україні

Йдеться про необхідність «вирішення конфлікту шляхом переговорів та дипломатії».

Конфлікту!

Також «із задоволенням приймаються пропозиції» про посередництво щодо мирного врегулювання - судячи з усього, мають на увазі китайсько-бразильська мирна ініціатива.

"Ми нагадуємо про національні позиції щодо ситуації в Україні та навколо неї, позначених на відповідних форумах, включаючи РБ ООН та ГА ООН. Ми наголошуємо, що всі держави повинні діяти відповідно до цілей та принципів Статуту ООН у всій їх повноті та взаємопов'язаності. Ми із задоволенням відзначаємо відповідні пропозиції щодо посередництва та доброї волі, покликані забезпечити мирне врегулювання конфлікту за допомогою діалогу та дипломатії", - йдеться у повідомленні.

❗️ Агресор згадує необхідність дотримання Статуту ООН, а Генсек ООН приймає участь у цьому збіговиську. І хтось після цього буде згадувати верховенство міжнародного права?

Джерело: https://t.me/Ol_Sharp/20727

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