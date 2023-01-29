10, або скільки встигла знайти, хороших новин 28 січня

● Непереможна українська армія відбила атаки копрокадаврів у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Роздолівка, Красна Гора, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Дружба, Водяне, Мар’їнка, Побєда, Вугледар і Пречистівка Донецької області. Крилаті козаченьки і суворі ландшафтні дизайнери набили 7 скупчень лаптів, 2 пункти управління і 2 позиції ППО

● Зеленський ввів санкції проти 185 осіб і компаній, які РФ використовує для перевезення зброї та солдатів. Їхні активи в Україні блокуються, наявне майно буде використане для нашої оборони.

● Українцям дозволили одружуватися за кордоном - у дипустановах. Також там тепер можна отримати свідоцтво про смерть та народження.

Направду я думала, що так уже давно…

● На президентських виборах у Чехії переміг колишній очільник Військового комітету НАТО, генерал у відставці Петр Павел. За нього проголосували понад 58% виборців, за його опонента – колишнього прем'єра Андрея Бабіша – майже 42% виборців, повідомляє Euronews.

У той же час прем’єр Чехії Петр Фіала заявив, що німецькі танки Leopard 2, які стоять на озброєнні Чехії, потрібні для протидії загрозам і оборони країни, тому Прага не зможе їх надати для потреб ЗСУ.

● Хорватія виділяє 1 мільйон євро нам на 50 генераторів потужністю 100 кВт, їх передадуть у школи та лікарні

● Наша постійна рубрика «горящая росія». У москві пожежа сталася у метро, на станції Каширська, на 15 квадратах. Якійсь бардак взагалі, незрозуміло, у кого в країні бл@ть триває війна.

А у Підмосков’ї згорів будівельний ринок. Загасити його намагалися майже добу, зрештою вигоріло більше двох квадратних кілометрів. Це все тому, що в Україні нацизм, сатанізм, мілітарізація і гендер.

● Поки непереможна українська армія відстрілює лаптів на фронті, «експериментальний комбінат МВС» вирішив винищити мусорів, позбавивши їх захисного шару із корости, бруду і подохлих бліх.

Для них випустили інструкцію з догляду за форменим одягом на 10 сторінках. «Настоящие рекомендации подготовлены в связи с необходимостью разъяснения сотрудникам отдельных вопросов ухода за предметами форменного обмундирования. Основанием разработки рекомендаций является решение руководства министерства». В інструкції, зокрема, розібрано «определение степени устойчивости окраски ткани к воздействию пота, стирки, сухого и мокрого трения, света…», зазначається, що шафи із формою треба провітрювати, форму тримати на вішаках, а шапки-ушанки берегти від молі.

Як для дебілів. Хоча, чому це як

Джерело: https://t.me/valentynaeminova/808

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