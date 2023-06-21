10 хороших новин 20 червня

● Непереможна українська армія натовкла лаптям у 35 боєзіткненнях на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Авіація та артилерія додали до цього два ЗРК, три пункти управління, три розвідуна-безпілотника, три станції РЕБ, 17 (!) артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, один засіб ППО і все, що нажито непосильним трудом і мародерством на 9 скупченнях чмобіків.

● Русня нарешті знайшла причину, чому вона з ганьбою програє війну. Бойові комарі. Нє, не ті що в Небензі, ті нападають на всіх російськомовних. А ці – тільки на військових, коли їх скидають із дрона на російський окоп. Прям от накидаються, ригають, плюються, але кусають, бо їм Буданов наказав. А ви думаєте, чого його майже тиждень в ефірі не було?

● Велика бавовна на Тамбовському пороховому заводі. Недостатньо велика, бо на карті росії досі є Тамбов, але 5 жмурів і 12 трьохсотих вона таки створила. Цей завод, до речі, з початком повномасштабної працював у кілька змін, виробляючи порохи для стрілецької зброї, ручних гранат та пострілів гранатометів, артилерійських та мінометних боєприпасів, а також іграшки-неваляшки, щоби російські одноразові солдати мали чим позатикати собі сраки перед атакою і ар’єргард не послизався на гівні легкої кавалерії.

Що ви ржете, вони справді випускали іграшки-неваляшки, наряду із порохом.

● У Севастополі росія поставила пам’ятник буксиру «Василь Бех», який так і не визнала втраченим. Буксир, нагадаю, непереможна українська армія рік тому потопила гарпуном неподалік Зміїного. Командування російського флоту заявило що в душі не ї@е, чому це корито опинилося біля Зміїного і шо там сталося. При цьому ніяких виплат родичі двохсотих і раптово вцілілі так і не отримали.

● Пройшов успішне застосування український дрон із дальністю ураження 1000 км. Дістає він і до Криму, і до Москви. А то, кажуть, якось невдобно було би бити туди британськими ракетами

А ще наші розробники створили робота, який зможе виявляти міни під водою. Після теракту на Каховській ГЕС це особливо потрібна штука бігме

● Наша постійна рубрика «горящая росія». У Москві загорівся пінопласт на будівництві і дах цеху на реконструкції. Дрібниця, але неваляшки таки знадобилися багатьом москвичам і гостям столиці

● У Криму майже застремоусили «помічника віцепрем'єра» Запорізької області Володимира Єпіфанова. Його крузак вибухнув під час руху і миттєво перетворився на мангал. В результаті свин і два його підсвинки опинилися у лікарні з хрумкою скоринкою

● Дерусифікація триває. У Києві вулицю Драгомирова перейменували на Андрія Верхогляда – легендарного комбата 72-ої окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. Вулицю Гвардійську ж перейменували на ім. Карпатської Січі.

● Багато допоможеньки. ЄС виділяє 50 млрд євро. Уряд Австрії - 18 млн євро на гуманітарні цілі. Португалія - 14 бронемашин M113 і комплект 105-мм гаубиць. Японія - $5 млн мешканцям районів, постраждалих від підриву Каховської ГЕС. Норвегія - $23 млн на посилення ядерної безпеки

● Найбільший банк Китаю Bank of China обмежив платежі у юанях для російських клієнтів. Це стосується переказів у юанях на адресу банків ЄС, Швейцарії, Великої Британії та США навіть якщо одержувачами є китайські філії.

Банкіри бідкаються, що окрім юанів заборона поширюється і на долари. І це при тому, що частка юаня в платежах за російський експорт досягла 23%, імпорт – 31%, а оборот юаня на мосбіржі склав рекордні 39% угод

Кругом, кругом одні врагі. І Лукашенко. Прикордонні війська якого наші обстріляли @лять картоплею. Українська геральдика після такого просто мусить розробити орден за знущання над ворогом.

Джерело: https://t.me/valentynaeminova/926

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