● Непереможна українська армія відбила атаки копрокадаврів у районах населених пунктів Стельмахівка, Червонопопівка і Серебрянське Луганської області та Верхньокам’янське, Підгородне, Бахмут, Опитне, Курдюмівка, Красногорівка та Мар’їнка Донецької області. Крилаті козаченьки і ландшафтні дизайнери набили лаптям 18 скупчень, 12 позицій зеніток, склад боєприпасів і 3 пункти управління.

● Бавовна у Брянській області – на електромережі прилетів безпілотник, який трошки поламав автомобіль і адмінбудівлю. То його просто від Сумщини зрикошетило.

● Зенітники уронілі лаптям дві вертушки за один день і майже в один і той самий час, обидві на Донеччині. Чи вдалося виковиряти екіпажі цих Мі-8, не повідомляється.

● У Нікіти Міхалкова забирають його улюблене помістя в Італії, у Тоскані, разом із 12 га землі, гуральнею і виноградниками, бо Нікіта Міхалков потрапив під санкції ЄС. Адвокат плачеться, що із цим вже нічого не можна зробити. Міхалков мовчить, у нього рот зайнятий.

● На Росії, у Чувашії, потужна бавовна на газогоні, і знову постраждали будівля і автомобіль. Схоже, бойові гуси тут і на Брянщині були з однієї стаї.

● У Путіна цього разу настільки перебзділи за рейтинги, що Зеленський знову поїхав на фронт, а їхня силіконова кукла сидить у бункері, що з переляку напи$діли, мовляв путін також був на передовій, навіть на передовішій передовій за цього жидобандерівського укрофашиста і у той же день! Щоправда, «зона проведення піцоперації», яку нібито відвідав путін, дуже схожа на штаб військ Південного лаптєногого військового округу у Ростові-на-Дону: меблі, головний стіл, обстановка. Раніше на тій же «передовій» вже воював Шойгу, теж писали, що він у зоні піцоперації.

Найстрашніша передова для путіна – то поїхати до Лукашенка, бо зацілує до смерті. Остання любов вона ж, як відомо, сама пристрастна.

● Попи УПЦ МП написали Зеленському кляузу на РНБО, СБУ та 95 квартал, які їх притісняють, очорняють та усіляко заважають займатися сатанізмом. Просять захистити віру від утисків і не розділяти православний український народ.

І правда, одна половина українського православного народу хоче, щоби їх спалили разом з їхніми мерседесами, а друга – щоби їх гнали копняками і пі$дюлінами прямо до Бєлгорода, через мінні поля. ВолодимрСанич, хвате розділювати народ, виберіть уже щось.

● З нового року в Україні можна буде безкоштовно обмінювати лампи розжарювання на нові LED-лампочки. Планується це організувати у відділеннях Укрпошти, одна повнолітня людина може обміняти до 5 ламп. Непогана виходить економія. Це така спеціальна програма ЄС з енергоефективності, писала про неї вже якось.

● Україна отримала грант у $2 млрд від США, гроші витратять на виплати бюджетникам.

● Русня ще активніше спивається – залежність від бухла на росії виросла на 7%, повідомляє лаптєМОЗ. Причому тепер у лідери виривається жіночий алкоголізм. Самки лаптів, засмучені, що не дісталася лада-200, заливаються боярою, що призводить і до смерті їхніх дітей. Також русня стала на 6% хворіти на психічні розлади, особливо це стосується кріпосних у деревнях. ̶Н̶е̶ ̶о̶с̶т̶а̶н̶н̶ю̶ ̶р̶о̶л̶ь̶ ̶у̶ ̶ц̶ь̶о̶м̶у̶ ̶з̶і̶г̶р̶а̶л̶и̶ ̶п̶и̶ж̶ж̶е̶н̶і̶ ̶в̶ ̶У̶к̶р̶а̶ї̶н̶і̶ ̶е̶л̶е̶к̶т̶р̶о̶ч̶а̶й̶н̶и̶к̶и̶ ̶б̶е̶з̶ ̶п̶і̶д̶с̶т̶а̶в̶к̶и̶ ̶т̶а̶ ̶і̶н̶т̶е̶р̶н̶е̶т̶ ̶у̶ ̶в̶и̶г̶л̶я̶д̶і̶ ̶к̶а̶б̶е̶л̶ю̶.̶ ̶С̶х̶о̶д̶я̶т̶ь̶ ̶з̶ ̶р̶о̶з̶у̶м̶у̶ ̶б̶р̶у̶д̶н̶о̶д̶у̶п̶і̶,̶ ̶н̶е̶ ̶р̶о̶з̶у̶м̶і̶ю̶т̶ь̶,̶ ̶ч̶о̶г̶о̶ ̶в̶о̶н̶о̶ ̶т̶а̶м̶ ̶п̶р̶а̶ц̶ю̶в̶а̶л̶о̶,̶ ̶а̶ ̶т̶у̶т̶ ̶н̶е̶ ̶х̶о̶т̶і̶т̶.̶ ̶

Джерело: https://t.me/valentynaeminova/717

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