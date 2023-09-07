10 хороших новин 6 вересня

● Непереможна українська армія продовжує наступ на Мелітопольському та Бахмутському напрямках і просунулася південніше звільненого Роботиного на Запоріжжі. Під Запоріжжям наші котики прорвали першу лінію оборони між Роботиним і Вербовим і подекуди вже трохи штурманули другу. На Донеччині лапті відхопили пи$ди і по власних кишках відповзають у напрямку Кліщіївки.

● Штати оголосили новий пакет військової допомоги на понад $175 млн. У пакеті традиційно: додаткове обладнання ППО; артилерійські боєприпаси, але тепер ще й протитанкова зброя, включаючи снаряди зі збідненим ураном для абрамсів про які росіяни верещали як макаки усе літо. Ці снаряди, нагадаю, пробивають сталеву броню набагато краще за звичайні, але русня традиційно збудилася через слово «уран» і почала трусити своїми ядерними мудями. Як бачимо, судячи з передачі цих снарядів, країна-ексгібіціоніст змогла розтривожити тільки власних мандавошок.

Альфа-мандавошка Соловйов до речі, про уран вже більше і не згадує.

● А, ну і Амраам Пентагон нам купить. Амраам вже само по собі звучить як сите урчання українського манула в бліндажі

● Наша постійна рубрика «горящая росія». Під Москвою ледь не згорів завод із виробництва електроніки для ракет, куди прилетів український дрон, побажавший залишитися інкогнітенко.

● В Пітері пожежа на холодокомбінаті. Все було би скучно, якби не масштаб у 1400 кв. м. Ще одна пожежа там же, в районі нафтобази «Ручьи».

● Полихає від безпілотника на вокзалі у Курську, полихає у вантажному терміналі порту в Новоросійську, у Курській області дрон влучив у будівлю ФСБ. Ви помітили, як ці новини стали цілком буденними для нас? На росію прийшла війна, а нам це вже просто як акція в АТБ на гречку, навіть не всі відео дивимося.

Бо люблять нас ГУР і ССО, балують.

● Пілот руснявого алігатора так сповнився імперської величі, що його вертушка не витримала перенавантаження і булькнула в Азовське море. Бідолашні рибки, знову їм розколупувати оті консерви.

З іншого боку, уявіть, який хтонічний жах відчув перед смертю літун, коли в очі йому дивився зголоднілий азовський піленгас, схожий, як відомо, одночасно і на ботоксного Путіна, і на радянську ковбасу по два двадцять.

● Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що покладатися на Росію було помилкою. Це знову стосовно конфлікту у Нагірному Карабаху. Пашинян заявив, що зараз у самій росії все настільки х#йово з армією і озброєнням, що вони не можуть помагати іншим. Тим більше що не хочуть. Тому Пашинян запросив допомоги у США, що прогнозовано викликало істерику у Кремлі. І поки Путін пердить у борошно, Вірменія вже братиме участь у натівських навчаннях Eagle Partner 2023

Кругом, кругом одні врагі. І Лукашенко

● Найбільші платіжні сервіси Узбекистану Pay Way і Oson призупинили послуги іноземних грошових переказів з Росії та до Росії. Кругом… ну вопщем ви пойняли

● Спортсменів з РФ та Білорусі послали нах#й навіть на Азійських іграх-2023, бо після епідемії ковіду остерігаються мати справу зі свінособаками та іншими невідомими зоології ублюдками.

● Благодатний вогонь спустився на аеродром у Пскові, внаслідок чого згоріли чотири російських Іла. І якщо вам цікаво, що ж це таке долетіло за 700 кілометрів, то це авжеж не ми. Літаки просто героїчно знищили дрони невідомого походження, прийнявши бій під час отріцательного взлету. Чесне конашенківське

● Але є для росіянушек і хороша новина – їх таки досі хтось любить. Погана новина полягає у тому, що ці хтось – знову акули. Вони атакували катамаран навколосвітньої експедиції у Тихому океані з росіянами на борту, внаслідок чого судно затонуло. Розслідувати цей випадок кричущої русофобії довірили Захаровій, яка вже настільки не просихає, що цілком може вважатися морепородуктом, отже зможе знайти спільну мову з відповідачем.

Джерело: https://t.me/valentynaeminova/953

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