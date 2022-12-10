10 хороших новин 9 грудня

● Непереможна українська армія відбила атаки копрокадаврів у районах Білогорівки на Луганщині та Кліщіївки і Мар’їнки Донецької області. Ракетники та артилерія перетворили два скупчення на два залежка лаптєносних порід.

● Наша постійна рубрика «з аганьком». У Москві сьогодні було по-святковому, бо на Ленінградському шосе палав, вибухав і іскрився ТЦ «Мега Хімки». Загасити не могли, дах величезної (17000 кв) будівлі обвалився, шкода тільки, що там військових лаптів у цей момент не було. Поки основна версія, що загорілося у будівельному гіпермаркеті, через те, що хтось щось неправильно зварював, а вибухали балони з аерозолями. Сума збитків – близько 30 млрд рублів

● Ще сьогодні жирно горіло у Барнаулі, на Алтайському шинному заводі який робив покришки Nortec, які юзає у тому числі лаптєнога армія. Там вогнем охоплено не менше квадратного кілометра. А ми знаємо, що коли шини горять – то добрий знак. І ще у Москві загорілася адмінбудівля, щоправда пуста, і вибухнув будинок у Рязані – бомбануло самогонний апарат, кілька квартир зруйновано.

● Пентагон опублікував список зброї з нового пакету допомоги для України ще на $275 млн. У пакеті – боєприпаси для Хаймарсів, 80 тис. 155-мм артснарядів, обладнання для боротьби з дронами; засоби ППО; Хамві і ще багато чого вкусного.

● Служба божа сьогодні навідалася до митрополита Антонія Паканича – найвпливовішого клірика і сірого кардинала МП. Онуфрій на честь цього перевернув на себе чашу із вином для причастя під час літургії, бо на нього впав інший піп. То для попів дуже поганий знак – пролити на себе кров Христову. Навіть гірший за приход СБУ, от побачите.

● СБУ до речі ще повідомила про підозру ректору Почаївської духовної семінарії УПЦ МП, який шуршав російською пропагандою на фейсбуці під псевдонімним акаунтом.

● Норвегія виділяє $100 млн на відновлення інфраструктури в Україні, їх планують витратити на пришвидшення ремонту системи електропостачання

● Болгарський парламент нарешті підтримав надання нам військової допомоги, причому озброєння це, як повідомляється, входить до трійки пріоритетів української армії. Що саме дадуть – засекретили.

● Естонія відправила нам 11 автобусів з генераторами для Житомира, Харкова, Бучі і Полтави

● Китай встановив колючий дріт на кордоні з росією. Блять, це ж наскільки треба бути лишайними і кінченими, щоби від вас відгородився навіть Китай. ̶Я̶ ̶н̶е̶ ̶б̶у̶д̶у̶ ̶ж̶а̶р̶т̶у̶в̶а̶т̶и̶ ̶п̶р̶о̶ ̶Т̶а̶л̶і̶б̶а̶н̶ ̶я̶к̶и̶й̶ ̶в̶і̶д̶ ̶л̶а̶п̶т̶і̶в̶ ̶в̶ ̶у̶ж̶а̶с̶і̶ ̶в̶і̶д̶х̶р̶е̶с̶т̶и̶в̶с̶я̶,̶ ̶в̶и̶с̶т̶а̶ч̶и̶т̶ь̶ ̶т̶о̶г̶о̶,̶ ̶щ̶о̶ ̶н̶а̶ ̶м̶е̶н̶е̶ ̶р̶у̶с̶н̶я̶ ̶п̶о̶л̶ю̶є̶. Паркани стоять біля річки Амур, у зонах, де є спуск, а на ньому таблички, що попереджають про покарання для тих хто полізе.

Польща ж тим часом будує на кордоні з росією електронний бар'єр, який має охопити увесь сухопутний кордон з Калінінградською областю

Хоча по хорошому треба не оце все баловство, а добротний високий паркан, як у грі престолів. Тільки ще з кришкою

Джерело: https://t.me/valentynaeminova/694

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