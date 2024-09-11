Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:15
Просмотров: 71

11 вересня 1969 року органами кґб був заарештований активіст кримськотатарського національного руху Мустафа Джемілєв

11 вересня 1969 року органами кґб був заарештований активіст кримськотатарського національного руху Мустафа Джемілєв

На той час Мустафа був одним із засновників Ініціативної групи захисту прав людини. Активіст кримськотатарського руху, дисидент, політв’язень, який згодом став національним героєм і очолив рух кримських татар за репатріацію.

Засуджений у січні 1970 р. за статтею 190-1 на 3 роки ув’язнення. Поклав усе своє життя на національну боротьбу, його судили вперше у 1966, потім у 1970, 1974, 1976, 1979, 1983 і останній раз – у 1986 р.

Рух кримських татар за повернення до Криму був наймасовішим дисидентським рухом в срср – тільки акції цього руху нараховували сотні тисяч учасників. Він відіграв велику роль у боротьбі з радянським тоталітаризмом.

Кавалер ордена князя Ярослава Мудрого IV та V ступенів, ордена «За інтелектуальну відвагу» та ордена Турецької Республіки, лауреат премії: імені Фрітьофа Нансена управління Верховного комісара ООН у справах біженців, імені Пилипа Орлика «За демократизацію українського суспільства», «Світло справедливості» та «Солідарності», володар «Хреста Солідарності Боротьби».

Він почесний доктор права Сельджуцького університету та Вищого технологічного інституту, почесний доктор у галузі міжнародних відносин Чанаккаленського університету імені Вісімнадцятого березня, почесний громадянин турецьких міст Кастамону та Кириккале. Польща висунула кандидатуру Мустафи Джемілєва на Нобелівську премію миру 2022 року.

Нині Мустафа Джемілєв є народним депутатом України від партії «Європейська солідарність». Виступає прихильником європейської та євроатлантичної інтеграції України, утвердження в українському суспільстві засадничих принципів демократії, що є основою для відновлення прав кримськотатарського народу, який знову повернеться на свою історичну землю — Крим— складову частину Української держави.

Джерело: https://t.me/istoriya_ukrainy/9403

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

11 вересня 1995 року народився один з перших закатованих російськими окупантами Юрій Поправка
Сегодня 11:30    68
15 трлн дол - природные ресурсы Украины
Сегодня 11:00    82
У ЄС за рік побільшало українських біженців, 22% - чоловіки
Сегодня 10:44    81
За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав агент фсб, який коригував ракетні удари по Запоріжжю
Сегодня 10:31    79
Если верить Шойгу, россия через Турцию попросила отказаться от обоюдных ударов по объектам энергетики
Сегодня 10:05    109
Осінь, на яку всі прогнозували другу спробу мирного саміту по Україні, настала
Сегодня 09:53    102
Фільм «росіяни на війні» – це «тонка пропаганда» і легітимізація геноциду українців
Сегодня 09:41    110
СБУ затримала експосадовця Куп’янської міськради та агітаторку з Херсона, які працювали на рашистів
Сегодня 09:29    93
ООН не може змусити московію дотримуватися норм міжнародного права
Сегодня 09:17    93
30 тис. доларів США за посаду директора Житнього ринку: судитимуть депутата Київської міськради
Сегодня 09:05    121
Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 