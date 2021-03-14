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15 марта в Лозовой начнут санацию водопровода

15 марта в Лозовой начнут санацию водопровода

В старую трубу заведут новою, более узкую.

На месте аварийного трубопровода “Краснопавловка-Лозовая” работают 30 коммунальщиков и 4 единицы спецтехники. Они готовят трубопровод к санации, которую “Харьковводоканал” пообещал начать 15 марта. Об этом сообщили в пресс-центе Лозовского горсовета.

В старую трубу заведут новую, более узкого диаметра. Таким образом удастся обновить отрезок водопровода длиной до 100 метров. Технические работы продлятся от 3 до 5 дней. Обещают, что на это время не будут прекращать водоснабжение.

“Если во время санации у “Харьковводоканала” возникнут непредвиденные осложнения,”Лозоваяводосервис” готовит запасы воды для почасовых включений”, – отметили в пресс-центре.

Напомним, что проблемы с водой в Лозовой начались еще 22 февраля. Тогда обнаружили сразу два прорыва на основном водопроводе. Изношенность одной нитки трубопровода превышает 90%, второй – более 70%. После того, как проблему ликвидировали, трубопровод прорвало снова.

Сейчас водоснабжение восстановили. С почасового графика водоснабжения Лозовая вышла 6 марта. 10 марта дети пошли в школу после временного дистанционного обучения.

Напомним, что на сессии облсовета на ремонт трубопровода в Лозовой выделили 5 млн из необходимых 754 млн.

Источник: objectiv.tv

Автор: София Красникова

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