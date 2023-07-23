Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:45
Просмотров: 150

22 липня 1616 року відбувся штурм і захоплення Феодосії гетьманом Петром Сагайдачним

22 липня 1616 року відбувся штурм і захоплення Феодосії гетьманом Петром Сагайдачним

22 липня 1616 року відбувся штурм і захоплення міста та фортеці Кафа (нині — Феодосія) в результаті морської десантної операції, проведеної запорозькими козаками під керівництвом гетьмана Петра Сагайдачного.

У липні 1616 року Сагайдачний разом із шістьма тисячами козаків на 120—150 чайках вирушив у морський похід. На виході з Дніпра, в Дніпровсько-Бузькому лимані, козаки зустріли ескадру османських галер. Вони розгромили турецьку флотилію та захопили близько половини її суден. Аби ввести турків в оману, щодо своїх подальших дій, Сагайдачний наказав частині війська демонстративно повернутись на Січ із захопленою здобиччю. З рештою війська Сагайдачний близько тижня переховувся поблизу Очакова. Приспавши пильність турків, козаки продовжили свій похід.

22 липня 1616 року Сагайдачний разом із 4 тисячами козаків прибув до міста. Уночі козаки висадилися на берег і підійшли до воріт Кафи. Частина запорожців, що володіли турецькою, відволікли вартових, вказавши, що вони турецький підрозділ, який прямує на війну з Персією. Тим часом інші перекинули драбини на мури фортеці.

Перебравшись через стіну, козаки вирізали вартових і відкрили ворота. Козаки раптовим нападом захопили міську цитадель і прийнялись грабувати місто та звільняти християнських невільників. Аби взяти якомога більше бранців на свої чайки, козаки викинули чималу частину захопленого добра, тим самим підтвердивши свою обітницю визволяти із неволі християн, яку давали перед своїми походами.

В результаті проведення операції було визволено кілька тисяч невільників, яких галерами було вивезено на Дніпро. Повернення такої кількості полонених прислужилося всенародній славі Сагайдачного.

Джерело: https://t.me/istoriya_ukrainy/6271

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

22 липня 1942 року в німецькому концтаборі Аушвіц поляки-фольксдойчі закатували Василя Бандеру
Сегодня 10:40    103
Rheinmetall виробить для України 300 тисяч снарядів для ЗРК Gepard - Bild
Сегодня 10:11    100
Мінспорту не пускає шахового гросмейстера Василя Іванчука на Кубок світу в Баку
Сегодня 09:49    132
Россия закупает через Мальдивы полупроводники на десятки миллионов долларов
Сегодня 09:23    166
Харківщина, 23 липня
Сегодня 09:05    141
Польські прикордонники не пустили до країни російську тенісистку на турнір WTA у Варшаві
Сегодня 08:34    126
РФ атакувала Одесу 5 видами ракет: є загиблий і поранені
Сегодня 08:28    146
Екснардеп Максим Микитась вийшов із СІЗО
Сегодня 08:22    140
«У меня приказ области никого не пускать. Я говорю: У меня дети дома» - перехоплення ГУР
Сегодня 08:10    120
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.07.23 орієнтовно
Сегодня 08:08    107
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 