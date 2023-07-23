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22 липня 1942 року в німецькому концтаборі Аушвіц поляки-фольксдойчі закатували Василя Бандеру

22 липня 1942 року в німецькому концтаборі Аушвіц поляки-фольксдойчі закатували Василя Бандеру

22 липня 1942 року в німецькому концтаборі Аушвіц поляки-фольксдойчі закатували Василя Бандеру — учасника національно-визвольних змагань, члена ОУН, брата провідника ОУН Степана Бандери.

Василь Бандера народився у родині українського греко-католицького священика Андрія Бандери і його дружини Мирослави. Був п'ятою дитиною в сім'ї: до нього народилися сестри Марта-Марія та Володимира і брати Степан та Олександр. Разом з братом Олександром закінчив Стрийську українську гімназію, агрономічний факультет Львівської політехніки у Дублянах і філософію у Львівському університеті. Ще під час навчання долучився до політичної діяльності.

1938—1939 був ув'язнений у польському концтаборі у Березі Картузькій за промову на одному із студентських зібрань Львова, у якій він критикував шовіністичну політику польської влади. Після розпаду Польщі (1939) Василь повернувся до Львова, згодом переїхав до Кракова із братом Степаном. У цьому місті він поселився на вулиці Страшевського, наприкінці серпня 1940 року взяв шлюб з Мирославою Возняк, старшою сестрою дружини Миколи Лемика. У Кракові Бандера виконував доручення ОУН, був учасником другого Великого Збору ОУНР.

Після проголошення Акту відновлення Української Держави 30 червня 1941 працював у відділі пропаганди ОУН у Станіславі (тепер, вул. Незалежності, 15) (за деякими даними, 12 липня 1941 р. в м. Городенці як представник ОУН склав присягу на вірність Українській Державі від курсантів місцевої української старшинської школи), де у грудні 1941 з дружиною Ґлодзінською-Бандерою був заарештований. Після допитів, які проводив сам шеф станіславського ґестапо Кріґер, був відправлений до нацистського табору Аушвіц (польське Освєнцим), де його закатували поляки-фольксдойчі — оберкапо Краль і капо Подкульскі.

Життя і мученицька смерть Василя Бандери в нацистському концтаборі у 1942 році, ламає стереотипи які нав'язувала про учасників українських національно-визвольних змагань радянська пропаганда і польські шовіністи.

Джерело: https://t.me/istoriya_ukrainy/6278

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