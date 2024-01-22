22 січня 2014 року під час Революції Гідності з'явилися перші жертви

Тоді про термін "Небесна сотня" ще ніхто не знав. Але Сергій Нігоян, Михайло Жизневський та Юрій Вербицький – стали в ній першими.

Нігоян і Жизневський загинули внаслідок вогнепальних поранень. Посмертно отримали звання Героїв України.

Сергію на момент загибелі було лише 20 років, Михайлу – 25.

50-річний Юрій Вербицький був викрадений разом з активістом Ігорем Луценком. Останнього звільнили. А Вербицький згодом був знайдений мертвим у Бориспільському районі Київської області.

Як повідомляли в МВС, викрадачі викинули тіло чоловіка в лісі. У активіста були численні травми. Але слідчі встановили, що причиною смерті стали не тілесні ушкодження, а переохолодження.

Можна сказати, що саме майданівці стали рушійною силою нової української армії та продовжують нею бути.

Фото: Getty, УНІАН, Вікіпедія.

Джерело: https://t.me/bbcukrainian/20937

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