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22 січня 2014 року під час Революції Гідності з'явилися перші жертви

22 січня 2014 року під час Революції Гідності зявилися перші жертви

Тоді про термін "Небесна сотня" ще ніхто не знав. Але Сергій Нігоян, Михайло Жизневський та Юрій Вербицький – стали в ній першими.

Нігоян і Жизневський загинули внаслідок вогнепальних поранень. Посмертно отримали звання Героїв України.

Сергію на момент загибелі було лише 20 років, Михайлу – 25.

50-річний Юрій Вербицький був викрадений разом з активістом Ігорем Луценком. Останнього звільнили. А Вербицький згодом був знайдений мертвим у Бориспільському районі Київської області.

Як повідомляли в МВС, викрадачі викинули тіло чоловіка в лісі. У активіста були численні травми. Але слідчі встановили, що причиною смерті стали не тілесні ушкодження, а переохолодження.

Можна сказати, що саме майданівці стали рушійною силою нової української армії та продовжують нею бути.

Фото: Getty, УНІАН, Вікіпедія.

Джерело: https://t.me/bbcukrainian/20937

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