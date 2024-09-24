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24 вересня 2004 року було вчинено «яєчний замах» на Януковича

24 вересня 2004 року було вчинено «яєчний замах» на Януковича

24 вересня 2004 року під час президентської виборчої кампанії в Івано-Франківську було вчинено «яєчний замах» на прем'єр-міністра України Віктора Януковича.

Постраждалий знепритомнів на місці події, був доставлений у лікарню, де, на жаль, було діагностовано лише «інфаркт дупи». Після одужання чивокуня заявив, що отримав «черепно-мозкову травму».

Соратники Януковича заявляли про влучання «тяжких та важких предметів», «акумуляторів» тощо, однак на відеозйомках було чітко зафіксоване саме яйце, яке влучило в груди постраждалому.

Ця подія стала справжнім мемом, та навіть породила культову рубрику у жартах Дмитра Чекалкина під назвою «веселі яйця».

Джерело: https://t.me/istoriya_ukrainy/9516

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