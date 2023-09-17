Оперативна інформація станом на 18.00 17.09.2023 щодо російського вторгнення

Слава Україні! Триває п’ятсот сімдесят перша доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої держави.

Противник і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, здійснює обстріли як по військових, так і по цивільних об’єктах, внаслідок чого, на жаль, є постраждалі серед цивільного населення.

Протягом доби відбулось 25 бойових зіткнень. Також, російська федерація завдала чергового удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування та ударними БпЛА типу “Shahed-136/131”. В результаті бойової роботи протиповітряною обороною знищено 6 крилатих ракет та 6 “шахедів”. Загалом ворог завдав 15 ракетних та 44 авіаційних ударів, здійснив 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території рф. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Гірки, Павлівка, Попівка Сумської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Галаганівка, Грем'яч Чернігівської області; Середина-Буда, Кореньок, Волфине, Миропілля, Велика Писарівка Сумської області та Івашки, Козача Лопань, Нестерне, Кам'янка Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару біля Надії Луганської області. Обстріляв з артилерії та мінометів населені пункти Синьківка, Петропавлівка, Кислівка, Табаївка, Крохмальне Харківської області.

На Лиманському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів. Авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Терни, Торське Сіверськ, Веселе Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Білогорівка Луганської області та Зарічне, Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Веселе Донецької області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили 5 атак противника в районі Кліщіївки та Білої Гори Донецької області. Противник намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області. Завдав авіаційних ударів неподалік Андріївки та Нью-Йорка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 15 населених пунктів, серед яких Оріхово-Василівка, Часів Яр, Іванівське, Дружба, Залізне Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки Донецької області. Також тут завдав авіаційного удару. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед яких Керамік, Степове, Орлівка, Авдіївка, Сєверне, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку протягом доби наші захисники успішно відбили майже 10 атак ворога в районі Мар’їнки. Завдав авіаційного удару в районі Новомихайлівки Донецької області, де не вщухали й артилерійські та мінометні обстріли противника. Під вогнем окупантів перебували такі населені пункти як Красногорівка, Максимільянівка, Георгіївка, Мар'їнка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару поблизу Старомайорського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Урожайне, Старомайорське Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Вербового, Роботиного та Новоданилівки Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема, Ольгівське, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Новоандріївка, Кам'янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку противник завдав авіаційних ударів біля Одрадокам'янки та Миколаївки Херсонської області. Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Нововоронцовка, Качкарівка, Берислав, Львове та Кізомис Херсонської області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, знищують ворога та крок за кроком звільняють окуповані території.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ уражено 2 зенітно-ракетних комплекси, 9 артилерійських засобів, 1 склад боєприпасів та станція РЕБ противника.

Підтримуйте Збройні Сили! Переможемо разом!

Слава Україні!

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Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

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