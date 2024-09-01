Нова війна скасовується

московщина, ймовірно, підштовхує Ефіопію до конфлікту із Сомалі за вихід до моря та океану. москва ще розраховувала, що нове джерело конфлікту:

● 1. Відтягне увагу США на Сомалі, яка теж є країною посиленої уваги американців.

● 2. Будь-який конфлікт в Сомалі, або з Ефіопією, або з Сомалілендом ще більше б дестабілізував ситуацію з міжнародною торгівлею в Європу на додачу до єменських хуситів.

● 3. Через всі події москва сподівалась згодом мати можливість відновити стару радянську військово-морську базу в Бербері, щоб отримати довгоочікуваний вихід у Червоне море та Індійський океан.

▶ Так ось — всі ці сподівання на "новий конфлікт" москва може згортати в трубочку. Вступив (https://abcnews.go.com/International/wireStory/ethiopia-worried-defense-deal-egypt-somalia-tensions-rise-113282751) у дію оборонний пакт Єгипту із Сомалі в рамках якого Каїр зобов'язався надавати військову та політичну підтримку Сомалі. Деталі договору невідомі, але відомо зі слів високопосадовців Сомалі про початок надходження військової техніки з Єгипту "що є першою складовою пакту". Другий цікавий момент, що в Сомалі прибув спецназ із Туреччини.

Чому Єгипет підписав пакт я розумію. Ще більша дестабілізація регіону не в його інтересах, бо надходження від торгових мит Суецу впадуть ще більше. Там і так через дії хуситів Каїр зазнає мільярдних збитків.

Але що там робить Туреччина — взагалі не маю уявлення. Мабуть, бо ефіопи християни, а сомалійці мусульмани.

▶ Але висновок такий, якщо Ефіопія тепер захоче погратись в авантюру за підтакуваннями москви, то нарветься не тільки на ослаблену громадянською війною Сомалі, а ще на Єгипет з Туреччиною. Тож війна чи якісь там провокації схоже скасовуються. Ефіопи вже висловили розчарування діями Єгипту та Туреччини.

Джерело: https://t.me/yb_ua/6114

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