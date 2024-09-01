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Фейк: «США вивозили зразки біоматеріалів з України через Молдову»

Фейк: «США вивозили зразки біоматеріалів з України через Молдову»

Брехня: міноборони росії викрило імена усіх причетних до вивезення біоматеріалів із України до США. До схеми з транспортування також долучили Молдову. Про це пишуть пропагандисти кремля.

Правда: це повідомлення продовжує серію фейків, за допомогою яких пропаганда намагається просунути ідею про те, що Україна нібито «в перспективі може використовувати біологічні речовини», відреагували у молдовському МЗС, пише (https://newsmaker.md/rus/novosti/eto-vydumka-vlasti-moldovy-oprovergli-informatsiyu-o-tranzite-biomaterialov-iz-ukrainy/) NewsMaker.

- У російському онлайн-середовищі поширено неправдиве та маніпулятивне повідомлення про включення Молдови до передбачуваної схеми масового експорту біологічного матеріалу. Ця інформація – чиста вигадка, – наголосили в дипломатичному відомстві.

У МЗС додали, що це «неправдива інформація, спрямована на створення плутанини з метою дискредитації влади Молдови та європейського шляху країни».

Також у спростуванні зазначено, що Молдова суворо дотримується всіх міжнародних норм щодо запобігання поширенню біологічної зброї.

Джерело: https://t.me/spravdi/41232

Новости портала «Весь Харьков»

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