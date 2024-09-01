У Швеції заявили про збільшення випадків промислового шпигунства і підвищення ризику диверсій з боку рф

У шведській службі безпеки відзначили активізацію роботи дронів над оборонними об'єктами країни з метою фіксації та картографування, пише The Guardian.

(https://www.theguardian.com/world/article/2024/aug/29/sweden-warns-of-heightened-risk-of-russian-sabotage)

До «більш агресивного» шпигунства, кібератак і дезінформації кремль вдається, зокрема, через підтримку Швецією України у війні проти росії – тому в зону ризику й потрапляють військові об'єкти та збройові заводи.

- Ми порушували питання незаконної розвідувальної діяльності іноземних держав протягом багатьох років, але саме зараз ми бачимо, можливо, тенденцію до збільшення ризику з боку росії, – сказав речник служби безпеки Карл Мелін.

Окрім іншого кремль проводить дезінформаційні кампанії проти менших оборонних підприємств. Їх мета – підірвати довіру до Швеції.

У заяві наголошується, що служба безпеки реагує на атаки москви контррозвідкою та покращує розуміння ймовірної вразливості компаній.

Джерело: https://t.me/spravdi/41238

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