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Африканським гастарбайтерам не варто забувати про розширену вглиб росії «зону «сво»

Африканським гастарбайтерам не варто забувати про розширену вглиб росії «зону «сво»

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

ростовські маркетплейси почали офіційно набирати на роботу засуджених із колоній-поселень. Таким чином, вже влаштовано понад 230 зеків, які замінять нелегальних мігрантів з Центральної Азії, які в свою чергу замінили росіян, яких путін утилізував в Україні.

А традиційних для росії мігрантів вже на системному рівні витісняють африканці. Найбільше кількість вакансій від російських компаній зросла в Кенії – у 39 разів. У Зімбабве показник збільшився у 15 разів, у Камеруні – у дев’ять, а у Замбії – у вісім, в Алжирі в сім разів.

Загалом, кількість запрошень для іноземних робітників в росії збільшилася на 68%. З них фахівців сільського господарства – на 63%, працівників у сфері видобутку сировини та будівництва – на 53 та 51% відповідно.

Про всяк випадок цим та іншим «працівникам з Африки», яких, наприклад, поженуть «вирощувати герані» в татарську єлабугу, варто пам’ятати, що «зона «сво» розширилася всередину росії вже на понад 1200 км.

Джерело: https://t.me/spravdi/40286

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