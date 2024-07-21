Дайджест Центру стратегічних комунікацій

ростовські маркетплейси почали офіційно набирати на роботу засуджених із колоній-поселень. Таким чином, вже влаштовано понад 230 зеків, які замінять нелегальних мігрантів з Центральної Азії, які в свою чергу замінили росіян, яких путін утилізував в Україні.

А традиційних для росії мігрантів вже на системному рівні витісняють африканці. Найбільше кількість вакансій від російських компаній зросла в Кенії – у 39 разів. У Зімбабве показник збільшився у 15 разів, у Камеруні – у дев’ять, а у Замбії – у вісім, в Алжирі в сім разів.

Загалом, кількість запрошень для іноземних робітників в росії збільшилася на 68%. З них фахівців сільського господарства – на 63%, працівників у сфері видобутку сировини та будівництва – на 53 та 51% відповідно.

Про всяк випадок цим та іншим «працівникам з Африки», яких, наприклад, поженуть «вирощувати герані» в татарську єлабугу, варто пам’ятати, що «зона «сво» розширилася всередину росії вже на понад 1200 км.

Джерело: https://t.me/spravdi/40286

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