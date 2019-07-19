Акция «Мы за медреформу»: активисты призывают поддержать Ульяну Супрун (ФОТО)

Около десятка харьковчан собрались возле исторического музея с плакатами.

По словам харьковчан акция проходит в поддержку и.о. министра здравоохранения Украины Ульяны Супруг. Активисты вышли с плакатами «Я не хочу, щоб відмінили доступні ліки» и «Медреформа має бути продовжена».

Также на этой акции все желающие могут пройти экспресс-тест на уровень сахара в крови.

Ранее сообщалось, на Харьковщине принять участие в голосовании могут более 2 млн избирателей.

Источник: objectiv.tv

Автор: Виктория Бондаренко

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