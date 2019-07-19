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Акция «Мы за медреформу»: активисты призывают поддержать Ульяну Супрун (ФОТО)
Около десятка харьковчан собрались возле исторического музея с плакатами.
По словам харьковчан акция проходит в поддержку и.о. министра здравоохранения Украины Ульяны Супруг. Активисты вышли с плакатами «Я не хочу, щоб відмінили доступні ліки» и «Медреформа має бути продовжена».
Также на этой акции все желающие могут пройти экспресс-тест на уровень сахара в крови.
Ранее сообщалось, на Харьковщине принять участие в голосовании могут более 2 млн избирателей.
Источник: objectiv.tv
Автор: Виктория Бондаренко
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