Американцы посоветовали Тайваню полностью уничтожить заводы TSMC при реальной угрозе вторжения Китая

Одной из самых популярных статей за 2021 год в американском профильном журнале Parameters, издаваемом для офицеров и специалистов Военным колледжем армии США (USAWC), стала статья двух американских учёных с рекомендациями властям Тайваня о том, как противостоять угрозе вторжения Китая. По их мнению, Тайвань должен создать у властей Китая чёткую уверенность в том, что заводы компании TSMC будут полностью уничтожены, если такая необходимость возникнет.

Распространено мнение (и оно имеет под собой определённое основание), что для Китая главный интерес в полном подчинении Тайваня — это доступ к передовым технологиям производства чипов и к самим средствам производства. Самым лакомым куском в такой ситуации была и остаётся тайваньская компания TSMC. Если дать властям Китая чёткое понимание того, что все заводы TSMC могут быть одномоментно уничтожены в случае реальной угрозы вторжения, то это заставит материковых китайцев умерить пыл и не посягать на Тайвань.

Впрочем, учёные рекомендуют пойти дальше и создать со стороны Тайваня ответную угрозу уничтожения заводов китайской компании SMIC на материке. Этот план может стать частью оборонных инициатив Тайваня и дополнительно снизить агрессивные настроения со стороны соседа.

«Если всё сделать правильно, такая стратегия может помешать китайскому вторжению на Тайвань и одновременно снизит вероятность нежелательного межгосударственного конфликта и, особенно в сочетании с добросовестными усилиями США, позволит сделать ситуацию более терпимой как для Китая, так и для Тайваня», — пишут авторы в статье (PDF).

В ответ на эту публикацию представители властей Китая заявили, что цель воссоединения с Тайванем лежит вне плоскости интереса к TSMC. Тем не менее, коллективный Запад понемногу готовится к такому варианту развития событий, планируя строить заводы TSMC в США, Европе и в Японии.

Источник: internetua.com

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