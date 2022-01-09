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Американцы посоветовали Тайваню полностью уничтожить заводы TSMC при реальной угрозе вторжения Китая

Американцы посоветовали Тайваню полностью уничтожить заводы TSMC при реальной угрозе вторжения Китая

Одной из самых популярных статей за 2021 год в американском профильном журнале Parameters, издаваемом для офицеров и специалистов Военным колледжем армии США (USAWC), стала статья двух американских учёных с рекомендациями властям Тайваня о том, как противостоять угрозе вторжения Китая. По их мнению, Тайвань должен создать у властей Китая чёткую уверенность в том, что заводы компании TSMC будут полностью уничтожены, если такая необходимость возникнет.

Распространено мнение (и оно имеет под собой определённое основание), что для Китая главный интерес в полном подчинении Тайваня — это доступ к передовым технологиям производства чипов и к самим средствам производства. Самым лакомым куском в такой ситуации была и остаётся тайваньская компания TSMC. Если дать властям Китая чёткое понимание того, что все заводы TSMC могут быть одномоментно уничтожены в случае реальной угрозы вторжения, то это заставит материковых китайцев умерить пыл и не посягать на Тайвань.

Впрочем, учёные рекомендуют пойти дальше и создать со стороны Тайваня ответную угрозу уничтожения заводов китайской компании SMIC на материке. Этот план может стать частью оборонных инициатив Тайваня и дополнительно снизить агрессивные настроения со стороны соседа.

«Если всё сделать правильно, такая стратегия может помешать китайскому вторжению на Тайвань и одновременно снизит вероятность нежелательного межгосударственного конфликта и, особенно в сочетании с добросовестными усилиями США, позволит сделать ситуацию более терпимой как для Китая, так и для Тайваня», — пишут авторы в статье (PDF).

В ответ на эту публикацию представители властей Китая заявили, что цель воссоединения с Тайванем лежит вне плоскости интереса к TSMC. Тем не менее, коллективный Запад понемногу готовится к такому варианту развития событий, планируя строить заводы TSMC в США, Европе и в Японии.

Источник: internetua.com

Новости портала «Весь Харьков»

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