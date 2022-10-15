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Аналитика ISW, 14 октября

Аналитика ISW, 14 октября

● Путин объявил, что мобилизация закончится «примерно через две недели», что высвободит ресурсы для обычного осеннего призыва.

● Мобилизованный персонал должен закрыть бреши на линии фронта, пока призывники не пройдут подготовку.

● Признаков подготовки белорусского вторжения в Украину не наблюдается.

● Путин заявил, что в настоящее время нет необходимости в массированных ударах по Украине.

● РФ продолжает «русифицировать» украинских детей.

● Русский военблогер обвинил МО РФ в подготовке цензуры.

● ВСУ ведут наступление к востоку от Купянска.

● Войска РФ атаковали западнее Кременной.

● Войска РФ атаковали на северо-западе Херсонщины.

● Войска РФ продолжали атаковать вокруг Бахмута и Донецка.

● В РФ выразили растущую озабоченность ударами Украины по тыловым позициям на юге Донецкой области.

● Оккупанты продолжают укреплять контроль над ЗАЭС.

● РФ называет перемещения населения «гуманитарными поездками», а не эвакуацией.

#война #аналитика #ISW

Джерело: https://t.me/infosprotyv/4438

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