Аналитика ISW, 14 октября
● Путин объявил, что мобилизация закончится «примерно через две недели», что высвободит ресурсы для обычного осеннего призыва.
● Мобилизованный персонал должен закрыть бреши на линии фронта, пока призывники не пройдут подготовку.
● Признаков подготовки белорусского вторжения в Украину не наблюдается.
● Путин заявил, что в настоящее время нет необходимости в массированных ударах по Украине.
● РФ продолжает «русифицировать» украинских детей.
● Русский военблогер обвинил МО РФ в подготовке цензуры.
● ВСУ ведут наступление к востоку от Купянска.
● Войска РФ атаковали западнее Кременной.
● Войска РФ атаковали на северо-западе Херсонщины.
● Войска РФ продолжали атаковать вокруг Бахмута и Донецка.
● В РФ выразили растущую озабоченность ударами Украины по тыловым позициям на юге Донецкой области.
● Оккупанты продолжают укреплять контроль над ЗАЭС.
● РФ называет перемещения населения «гуманитарными поездками», а не эвакуацией.
#война #аналитика #ISW
Джерело: https://t.me/infosprotyv/4438